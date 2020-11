Un senza fissa dimora di 53 anni è stato arrestato a Torino per violenza privata.

L'uomo, con precedenti e problemi di alcol alle spalle, rigava l'auto delle persone che non gli lasciavano la mancia dopo aver parcheggiato in via Palma di Cesnola, nei pressi di un supermercato.

Tra le accuse anche quella di un automobilista preso a schiaffi perché lo stava filmando.