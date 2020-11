Libri di poesie a domicilio e versi letti al citofono: il delivery culturale parte da Barriera di Milano

Non solo pizze, sushi e bottiglie di vino, ma anche arte e bellezza in versi. Se l'emergenza sanitaria impone di rimanere il più possibile chiusi in casa, il nutrimento giusto per queste giornate di isolamento deve passare in modo equilibrato da corpo e mente. E' l'idea alla base della nuova iniziativa "Delivery Poems", la consegna a domicilio di libri di poesie organizzata dal circolo culturale La Scimmia in Tasca, con sede in Barriera di Milano.

Nato all'inizio di settembre, dopo aver ospitato diverse performance e mostre di artisti indipendenti, è stato costretto, come tutti gli altri spazi analoghi, a chiudere temporaneamente i battenti. Da qui, la geniale trovata di portare direttamente nelle abitazioni dei torinesi libri di poeti locali, offerti in un comodo catalogo consultabile a mo' di menù. Ma non solo: gli autori scelti si presteranno anche a una lettura delle proprie composizioni direttamente al citofono del destinatario, mantenendo quindi il distanziamento fisico, ma annullando quello tra le anime più sensibili, che ancora hanno voglia di purezza lirica.

I poeti coinvolti - tutti pubblicati da editori indipendenti - sono Davide Galipò (coordinatore e referente del progetto), Andrea Astofi, Luca Atzori ed Elena Cappia Bonanni. Nella lista è presente anche un CD di Ivan Fassio, scomparso pochi mesi fa, in collaborazione con Andrea Cavallo, "I corpi del culto" (Raineri Vivaldelli). E sarà anche possibile acquistare alcune copie di "Neutopia. Rivista del possibile" (redatta dall'omonima associazione che gestisce La Scimmia in Tasca) e l'antologia "Poesia per la Dora" in audiocassetta (Radiobluenotes Records).