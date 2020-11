Campionati Europei di Cross Country saltati fino al 2022

In scia con quanto è accaduto e sta ancora accadendo con una moltitudine di altri eventi sportivi sparsi per il mondo, anche i Campionati Europei di Cross Country (nota anche come corsa campestre) che si sarebbero dovuti svolgere al Parco della Mandria nel 2021 sono stati annullati. Per la precisione l'organizzazione comunitaria ha annunciato che slitteranno al 2022, proprio l'anno per cui la Regione Piemonte ha deciso di candidarsi per la nomina di regione europea dello sport.

Come ha ricordato nel comunicato ufficiale l'European Athletics, la Federazione continentale di atletica leggera, l'edizione 2020 di questo evento avrebbe dovuto avere luogo a Dublino (Irlanda) nel corso del prossimo mese di dicembre, ma per gli ormai purtroppo noti motivi sanitari è stato annullata.

"Le misure anti-contagio sono un duro colpo per gli atleti di questa disciplina - commenta il CEO di PAZZIPERILFITNESS - che più degli altri hanno bisogno di mantenere la forma unendo l'allenamento cardio per incrementare la resistenza allo sforzo, che può essere svolto anche in casa con serie di addominali e molto tapis roulant, con chilometri di corsa outdoor per mantenere l'organismo abituato agli elementi della natura come sole e vento, oltre che alla corsa su superfici sconnesse che sollecitano in modo peculiare le caviglie e le ginocchia".

Avendo già ospitato i Campionati Europei di Cross Country nel 2009, l'evento si svolgerà ora nella capitale irlandese per la seconda volta nel 2021 presso lo Sport Ireland Campus alla periferia di Dublino il 12 dicembre. Automaticamente lo slittamento di un anno coinvolge anche l'Italia, che avrebbe dovuto dare il via all'edizione 2021 dei Campionati Europei di Cross Country da disputare sul terreno del Parco Naturale La Mandria.

Il presidente ad interim della European Athletics, Dobromir Karamarinov, ha dichiarato: "Sfortunatamente, Dublino non ha potuto ospitare quest'anno i Campionati Europei di Cross Country di quest'anno, ma vorremmo ringraziare Torino - La Mandria per la collaborazione che ha consentito a Dublino di ospitare l'evento del prossimo anno".

Ha poi proseguito Karamarinov: "Irlanda e Italia hanno entrambe una ricca tradizione nell'organizzazione di eventi di cross country non solo continentali ma anche globali, quindi siamo naturalmente lieti di riassegnare le prossime due edizioni dei campionati a due nazioni orgogliose e appassionate di cross country".

Maurizio Damilano, che fa parte del Comitato di Promozione dei Campionati Europei di Cross Country 2022 nel capoluogo sabaudo, ha dichiarato: “Insieme alla Regione Piemonte e alla FIDAL (ovvero la Federazione Italiana Di Atletica Leggera), abbiamo subito accolto nello spirito di collaborazione la richiesta di European Athletics e Il Dublin LOC rinvia al 2022 i nostri Campionati Europei di Cross Country a Torino - La Mandria".

Pertanto i campionati europei di Cross 2022 si terranno presso il Parco La Mandria, il secondo parco recintato più grande d'Europa. Tutte e sette le gare dovrebbero il proprio traguardo all'interno del grande cortile del Castello La Mandria.

In questo modo l'Italia diventerà il primo Paese del nostro continente ad aver ospitato i Campionati Europei di Cross Country in ben quattro occasioni dopo le precedenti edizioni di Ferrara nel 1998, San Giorgio su Legnano nel 2006 e Chia nel 2016.