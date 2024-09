Terra Madre Salone del Gusto 2024: bus potenziati per Parco Dora, metro aperta fino a tardi

L'evento dedicato al cibo in programma sotto l'ex Strippaggio dal 26 al 30 settembre

In bus o tram a Terra Madre Salone del Gusto 2024, l’evento internazionale dedicato al cibo in programma a Torino dal 26 al 30 settembre nel Parco Dora. Gtt ha infatti deciso di fare delle corse aggiuntive sulle linee che servono la Spina 3.

Sarà inoltre presente un infopoint presso l'area dell'evento per fornire informazioni sui percorsi, gli orari e per distribuire i biglietti per il trasporto pubblico. Lo stand sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30.

Linee potenziate per raggiungere l’area del Parco Dora

Per agevolare gli spostamenti verso l'area del Parco Dora, le linee 3 e 9 saranno potenziate. La linea 3 collega direttamente le zone nord-ovest e est della città, mentre la linea 9 offre un collegamento diretto tra la zona nord e sud-est, con fermata alla stazione Porta Nuova. Entrambe le linee prevederanno passaggi più frequenti alla sera. In particolare la linea 9, la domenica, effettuerà un servizio ogni 10 minuti tra le 14.30 e le 20.00.

Metro aperta fino a tardi

Il servizio serale della metropolitana sarà esteso: da giovedì a domenica sarà disponibile fino all’1.30 (con ultima partenza dai capolinea Fermi e Bengasi all’1.00).

Per chi arriva in treno

Per collegamenti diretti dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa con il Parco Dora le linee da utilizzare sono: 9, 52 feriale (nei giorni festivi viene sostituita dalla linea 67), 60, 72 e 72/ feriale.

Per chi arriva in auto

E’ disponibile un’ampia zona di sosta per le auto presso l’Allianz Stadium (settori P5 e P7) da cui è possibile proseguire e raggiungere facilmente il Parco Dora con le linee 72 e 72/ feriale. Le fermate consigliate, presso le quali sarà presente personale GTT per fornire informazioni e assistenza con vendita biglietti, sono la n. 2444 - "Druento", la n. 2442 - "Stadio" e la n. 2621 - "Grosseto".