Preioni (Lega Salvini Piemonte): “Invece di pensare ai monopattini, il ministro Costa revochi i blocchi del traffico fino alla fine della pandemia”

Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni chiede un immediato intervento del governo perché conceda una deroga per neutralizzare i blocchi del traffico in considerazione del quadro di emergenza sanitaria.

“E’ un mese che la nostra giunta chiede un incontro al ministro Costa per bloccare un blocco del traffico che ad oggi appare surreale - commenta il presidente Preioni - ma evidentemente il ministro dell’Ambiente Sergio Costa preferisce concentrare i propri sforzi sul multimilionario bonus monopattini. Bloccare 800mila veicoli in un momento come questo è la prova suprema di un ambientalismo dogmatico che non guarda alla realtà dei fatti e alle vere necessità dei cittadini".

"Bloccare il traffico privato significa andare a saturare un trasporto pubblico che il governo non è stato capace di potenziare nonostante la pandemia, favorendo gli assembramenti e quindi la circolazione del virus tra i viaggiatori. La nostra speranza è che il ministro dia infine prova di buonsenso e di attenzione alle necessità delle Regioni del Nord, andando a revocare i blocchi del traffico fino alla fine dell’emergenza Covid”.