Da Dott powered by IrenGO arriva un aiuto per gli spostamenti necessari

Già la scorsa primavera la startup Dott era scesa in campo a sostegno dei cittadini permettendo agli operatori sanitari della città di Torino di utilizzare i propri mezzi in maniera gratuita.

Con l'arrivo della seconda ondata, Dott powered by IrenGO ha pensato di offrire nuovamente il suo supporto mettendo a disposizione sblocchi illimitati gratuiti per chi sceglie i monopattini Dott per gli spostamenti necessari.

A chi è rivolta l'iniziativa Dott powered by IrenGO

L'offerta è diretta a coloro che devono spostarsi per situazioni di necessità, esigenze lavorative e motivi di salute ma preferiscono mezzi alternativi a quelli pubblici, al momento troppo affollati.

Come funziona l'offerta Sblocco Free

Fino al 3 dicembre nelle città di Torino, Milano, Roma e Verona verrà rimosso il costo di sblocco di 1€ da tutte le corse, per garantire a tutti i cittadini spostamenti sicuri e sostenibili.

Con il Pass Sblocco Free gli utenti possono dunque usufruire di sblocchi illimitati gratuiti per un mese sui monopattini Dott alimentati dall’energia pulita del ​Gruppo Iren​ .

Per farlo è necessario avere un abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale e rispondere al sondaggio disponibile a ​questo link. Si riceverà così un codice alfanumerico univoco valido fino al 3 dicembre 2020.

A questo punto basterà inserire il codice nell'app Dott seguendo pochi e semplici passaggi:

Accedere all'applicazione e cliccare sull’icona del menu in basso a sinistra;