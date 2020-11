Il successo della formazione professionale nell'estetica

Nell'estetica professionale, la competenza ha un ruolo di primo piano. Il mondo del lavoro richiede professionisti sempre più qualificati, soprattutto in un settore, quello del beauty, in continua evoluzione. Il successo passa, infatti, dalla formazione e dall'acquisizione di nuove competenze, che permettono di emergere ed essere protagonisti del graduale processo di innovazione.

Come se ciò non bastasse, oggi il professionista in estetica è al centro del benessere fisico e psichico della persona. In quanto tale, la sua formazione assume un ruolo di primo piano, soprattutto in un settore che abbraccia l'anatomia, la dermatologia, il marketing e l'etica professionale.

È per questo che oggi la formazione estetica si articola in una serie di corsi professionali mirati al conseguimento delle principali competenze. La frequentazione può avvenire in sede o da remoto e consente di acquisire, in ogni caso, tutti gli strumenti necessari a diventare esperti del settore.

I corsi estetica Oligenesi , l'accademia nazionale di massaggio ed estetica, sono ad esempio realizzati sia in aula sia a distanza, nel primo caso mediante la presenza di oltre 60 sedi sul territorio nazionale, nel secondo mediante un’apposita piattaforma online oppure tramite videoconferenze con la presenza del docente.

Estetica: i passi per una formazione completa

I corsi di estetica sono numerosi e riguardano diversi campi professionali. La prima fase di formazione, in genere dedicata a neofiti o semplici appassionati, prevede la frequenza di un percorso di base, a cui affiancare, nelle fasi successive, corsi più specializzanti.

La proposta di Oligenesi, ad esempio, parte con il percorso Beauty Expert, un corso accreditato Cidesco Italia che non richiede specifici requisiti per poter partecipare, le cui lezioni sono mirate all’acquisizione delle tecniche necessarie per i trattamenti estetici di base, e si completa con il corso Beauty Master, un percorso esclusivo e specializzante orientato alla formazione dei professionisti del settore.

Il corso di Beauty Master, naturalmente accreditato Cidesco Italia, fornisce tutti gli strumenti per apprendere le tecniche estetiche più avanzate. Tra queste ci sono, per esempio, i principali trattamenti per il viso, l’epilazione orientale che prevede l’impiego della pasta di zucchero, l'applicazione del make-up per il giorno e per la sera e la laminazione delle ciglia, uno dei trattamenti oggi più richiesti nei saloni di bellezza.

Oligenesi propone, inoltre, il corso di trattamento viso con massaggio bioemozionale, una formazione aperta a tutti, finalizzata alla preparazione di una delle figure più richieste in ambito estetico. La frequenza del corso permette, infatti, di acquisire le competenze per trattare ogni tipo di pelle, oltre a conseguire le abilità per effettuare un corretto massaggio facciale.

Oligenesi insegna anche il massaggio Kobido, antica arte di massaggio giapponese che valorizza l’estetica del viso, del collo e del décolleté e dona benefici emotivi a chi la riceve.

Dalla pelle alle unghie: i corsi di ricostruzione unghie

Accanto a quella dell'esperto in estetica, una delle professioni più richieste dal mercato del lavoro è quella dell'onicotecnico, una figura professionale in possesso di competenze che solo un ottimo corso di ricostruzione unghie può fornire.

Oligenesi, naturalmente, offre numerose proposte per accedere a questa professione, per esempio mediante il percorso professionale Nail Specialist. Il percorso, accreditato Cidesco Italia, è orientato alla formazione di professionisti in grado di riconoscere, trattare e correggere le principali criticità di mani e piedi. Il programma prevede cinque moduli in tutto, ognuno suddiviso in tre giornate di apprendimento, in aggiunta a venti ore di pratica per l'esercizio della professione.

Le materie si concentrano su tutto ciò che riguarda la manicure: dalla ricostruzione in gel o in acrygel alla copertura con il semipermanente, dalla nail art ai metodi per dare alle unghie le forme più richieste, passando per i procedimenti preliminari di dry manicure. Si tratta di un percorso completo e di altissimo livello, la cui adesione non richiede alcuna preparazione propedeutica di base.

È importante precisare che l'Attestato di partecipazione Cidesco Italia rappresenta un requisito di eccellenza per operare in strutture altamente professionali come Centri Benessere, Navi da Crociera, Spa ed altro ancora. È per questo che i corsi Oligenesi accreditati, anche con altri organismi di formazione come Csen, Wmf e Siaf, spaziano su più settori, compreso quello mirato alla formazione di operatori del massaggio.

La formazione erogata da Oligenesi permette agli studenti di accedere al mercato del lavoro con professionalità, competenza ed un curriculum di rilievo.