L'Archivio Storico Lavazza diventa digitale e si apre a dipendenti e ricercatori

Nell’ambito della XIX Settimana della Cultura d’impresa, il Museo Lavazza presenta il nuovo Archivio Storico Digitale Lavazza con un evento in streaming, che si terrà venerdì 20 novembre, alle ore 10.

Inserito all’interno del complesso Nuvola, nel quartiere Aurora, l'archivio custodisce uno straordinario corpus documentale legato alla cultura del caffè e ai 120 anni di storia aziendale. Sin dalla sua fondazione, infatti, grazie alla lungimiranza di Antonella Lavazza, l’archivio è impegnato in un costante lavoro di ricerca, di digitalizzazione e di descrizione dei materiali, che confluiscono ora in un’apposita piattaforma web di consultazione.

Con l’obiettivo di rendere questo patrimonio sempre più accessibile e di facile fruizione, per i dipendenti Lavazza e per i ricercatori universitari che ne faranno richiesta, è nata la nuova interfaccia dell’archivio digitale, basato sulla soluzione Archiui Corporate dell'azienda Promemoria.

Nel corso dell'evento online di venerdì, interverranno Antonella Lavazza, membro del board di Lavazza Group e direttore dell’Archivio Storico Lavazza, e Marco Amato, direttore del Museo Lavazza, che racconterà il passaggio “Dall’Archivio Storico, all’Archivio Corporate”. La spiegazione approfondita dei contenuti sarà affidata a Giulia Venuti, project manager di Promemoria, e al CEO Andrea Montorio. L’evento si concluderà con la performance di Valerio Millefoglie, scrittore, musicista e performer, dal titolo “Archivio della Distanza e del suo Contrario”. L'artista riporterà in superficie alcuni preziosi materiali, come il libro “Coffee Roots - Giordania, la cultura beduina, Petra e il deserto del Wàdi Rum”, il collage su tela di tuta di Ezio Gribaudo, i luoghi disegnati da Italo Giovanni Mattoni nelle Figurine, il diario di viaggio del Bonito Bar, Giuseppe Lavazza in visita alla filiale di Cagliari, fotografie del viaggio in Tanzania di Pericle Lavazza e molti altri panorami ancora.

L’obiettivo dell’upgrade digitale è preservare la memoria storica dell’azienda e incentivare la consultazione diretta del materiale storico, come fonte di informazione, documentazione e ispirazione nell’attività lavorativa quotidiana.

Allo stesso tempo, le nuove funzionalità daranno ulteriore impulso al fondamentale apporto di tutti i dipartimenti aziendali nella costante alimentazione dell’archivio. Una prospettiva che prevede di raggiungere nei prossimi anni la dimensione internazionale, accogliendo i materiali di tutti i brand del Gruppo Lavazza (Merrild, Carte Noire, Kicking Horse).

Una selezione dei materiali più significativi e interessanti, organizzati in percorsi tematici, è già stata aperta al pubblico lo scorso aprile, attraverso il sito archiviostorico.lavazza.com e sarà presto implementata con nuovi contenuti redazionali.

Sarà possibile connettersi in streaming all’evento direttamente sulla pagina Facebook ufficiale del Museo Lavazza.