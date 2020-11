Lions Club di Moncalieri in campo per aiutare le persone in difficoltà

La solidarietà scende in campo in tempi di emergenza sanitaria ed economica. E i Lions sono sempre in prima fila.

Il Lions Club Moncalieri Castello ha distribuito circa 11 quintali di pasta messa a disposizione dalla Ditta Decuzzi ad associazioni ed enti che seguono da vicino le persone in difficoltà. Persone che con il nuovo periodo di restrizioni causate dal Covid stanno nuovamente avendo difficoltà ad arrivare alla fine del mese, a mettere assieme il pranzo con la cena.

Beneficiari sono stati Carità Senza Frontiere, gestita da Italo Gazzola, Asili Notturni Onlus a la Parrocchia di Borgata Tagliaferro. Ma è probabile che vi saranno ulteriori donazioni nei prossimi giorni. Perché, purtroppo, la fine dell'emergenza è lontana.