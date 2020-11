Chiama la polizia per un'aggressione, ma viene denunciata lei: aveva con sé una bomboletta spray illegale

Martedì sera, intorno alle 22, in via Sospello angolo via Campiglia una donna, con una bomboletta spray al peperoncino nelle mani, ha fermato la volante del Commissariato Madonna di Campagna raccontando di essere stata aggredita e minacciata da un uomo lì presente.

Gli agenti hanno appurato che entrambe le parti erano a spasso con il cane e che la lite era iniziata quando la donna si era lamentata del fatto che il cane dell’uomo, un dobermann, non fosse al guinzaglio. Di tutta risposta, l’uomo l’aveva insultata. A questo punto, la donna aveva estratto e puntato la bomboletta in direzione della controparte, che però si era allontanata.

Visionando la bomboletta, gli agenti si sono accorti che lo spray, per diversi motivi, non era conforme alle norme vigenti, risultando illegale in Italia. Per tale ragione la donna, una cittadina rumena, è stata denunciata in stato di libertà per porto abusivo di armi. Durante la stesura degli atti, la donna, con atteggiamento irrispettoso, più volte ha scattato delle foto dicendo che l’indomani si sarebbe recata in Questura e che avrebbe inviato le foto alla stampa visto che gli agenti si stavano accanendo contro di lei.