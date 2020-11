Ivrea, guasto tecnico e l'ospedale resta senza ossigeno: usate le bombole di riserva

Guasto di mezzora all'ospedale di Ivrea, nel tardo pomeriggio della giornata di ieri. E niente ossigeno per la struttura sanitaria. Momenti di grande difficoltà, soprattutto per il reparto di rianimazione, ma medici e infermieri non si sono fatti cogliere di sorpresa utilizzando, nell'attesa che tutto fosse ripristinato, le bombole di riserva. In alcuni reparti è stata utilizzata la ventilazione manuale.

Tutto è tornato sotto controllo intorno alle 22, anche se ora si indaga per andare alla radice del guasto e per capirne le origini.

"Solo il sangue freddo e la professionalità degli operatori ha permesso di evitare una tragedia - è il commento di Giuseppe Summa, segretario provinciale di Nursind -. Sono anni che come sindacato chiediamo un nuovo ospedale per Ivrea. Il progetto è fermo dal 2009 e ancora oggi si litiga per individuarne una collocazione. Episodi come quello di ieri mettono in seria difficoltà gli operatori e soprattutto a rischio la salute dei cittadini. Auspichiamo che il problema sia risolto e non si ripresenti nuovamente".