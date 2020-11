Lite in famiglia tra madre e figlio: denunciato l'uomo

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna sono intervenuti per una lite in famiglia in corso Molise. Un uomo, in stato psicofisico alterato, era andato in escandescenze urlando contro la madre e, all'arrivo degli agenti, ha inveito anche contro di loro.

Quando questi ultimi hanno deciso di accompagnarlo all’auto di servizio, l’uomo si è aggrappato alla ringhiera delle scale e ha scalciato i poliziotti, motivo per il quale è stato denunciato per resistenza.

Quasi tre ore dopo, la madre ha chiamato la Polizia raccontando che il figlio si era ripresentato. Gli agenti sono dunque tornati e lo hanno trovato in strada sotto casa della donna. Alla vista della volante, il trentacinquenne si è accasciato al suolo lamentando un dolore al costato provocato, a suo dire, dai poliziotti intervenuti in precedenza.

Gli agenti hanno allora chiesto l’ausilio di personale medico. Dopo pochi minuti, però, l’uomo, infastidito dall’attesa, si è allontanato dicendo di non averne più bisogno e di non avere più male.