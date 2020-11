Non rispetta le norme anti-Covid: chiuso per 5 giorni minimarket nel quartiere San Secondo

Lunedì pomeriggio, il personale del Commissariato San Secondo, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha svolto un accurato servizio di controllo del territorio nel quartiere di competenza, con particolare riferimento all’area della stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Sono state identificate 45 persone, 11 delle quali gravate da precedenti di polizia, e controllati 35 veicoli. Due gli esercizi pubblici sottoposti a controllo un esercizio di vicinato sito in via San Secondo 12/C il cui titolare, alla presenza della clientela, non indossava correttamente la mascherina; nei suoi confronti è stata elevata una sanzione da 400 euro. Inoltre, in un minimarket sito in via San secondo 5/E, il titolare non aveva apposto all’ingresso il cartello obbligatorio relativo alla capienza massima e inoltre non aveva posto a disposizione dei clienti i previsti gel igienizzanti. L’uomo è stato sanzionato per 800 euro, l’esercizio è stato sottoposto a chiusura provvisoria per 5 giorni.