Piemonte dal Vivo trova la sintesi tra onsite e online: al via un palinsesto spettacolare a puntate

Si chiama onLive la nuovs sfida digitale accolta da Piemonte dal Vivo "per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer". Una progettualità inedita, attenta ai bisogni della comunità di spettatori e artisti, composta da un palinsesto web a cura dello staff della Fondazione, con contenuti originali, proposte multidisciplinari, progetti speciali, fruibili a casa propria, in prima visione o a richiesta.

Il pubblico siederò così nello spazio fisico della propria abitazione, ma potrà godere della la ritualità di un format a puntate con il proprio artista preferito.

Il programma prenderà avvio il 27 novembre con il primo episodio di "Odyssea. Un racconto mediterraneo", di Teatro Pubblico Ligure, regia di Sergio Maifredi. La protagonista è Penelope, interpretata da Maddalena Crippi.

Da sempre vista come la donna che aspetta, in lei Odisseo ritrova un suo doppio. Penelope è astuta almeno quanto il suo sposo: nel tener testa ai pretendenti, inventando l’eterno gioco della tela, e nel saggiare chi dice d’esserle marito. E se Telemaco e la Nutrice possono credere che l’uomo che hanno davanti sia il re di Itaca, che è tornato, che ha ucciso i proci e ha ristabilito l’ordine, a Penelope questo non basta. Lo mette alla prova ancora una volta. Ordina alle ancelle di spostare il letto nuziale. Solo lei e Odisseo sanno che quel letto è intagliato nel tronco di un secolare ulivo che affonda le radici nella terra dei padri. “Nessun umano lo può spostare!” dice lo straniero. E Penelope si scioglie in un pianto trattenuto da vent’anni. La notte la passeranno a ritrovarsi, raccontandosi due decenni trascorsi nell’attesa e nel ritorno.

Seguirà, il 2 dicembre, "Radio International - Tutto in una settimana", trasposizione video dello spettacolo a puntate portato in scena a San Pietro in Vincoli da ACTI Teatri Indipendenti nel mese di ottobre.

Il programma è in aggiornamento sul sito: www.piemontedalvivo.it