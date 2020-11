Nasce a Torino il primo caschetto studiato appositamente per la boccia paralimpica

A Torino c'è un'innovazione che guarda anche allo sport, in questo caso paralimpico: è il caso di “Cocca”, il primo caschetto studiato appositamente per la boccia. A inventarlo è stata Hackability, la non profit torinese nata per far incontrare maker, artigiani digitali e persone con disabilità, in collaborazione con l'atleta Carlotta Visconti; il team di lavoro, coordinato da Etra Rossi, è composto da Maurizio Contu, Marco Bocca e Giuseppe Becci.

Per comprenderne a pieno il funzionamento, occorre però conoscere in modo più approfondito la boccia paralimpica, disciplina particolarmente inclusiva e aperta anche a persone con disabilità gravi come la tetraparesi spastica: gli atleti con ridotta mobilità e controllo degli arti superiori, infatti, attraverso un braccio installato sul caschetto riescono a colpire la sfera preventivamente posizionata su una “rampa” dall'assistente.

“Cocca” è ergonomico e permette una personalizzazione completa: “La scocca a griglia - fanno sapere da Hackability - facilita il passaggio di aria e permette una maggior resistenza e un risparmio di materiale. Il casco viene fissato tramite due sistemi: il primo, ovvero la parte interna flessibile, àncora la scocca rigida alla testa grazie a una chiusura a ghiera. Il secondo, invece, riguarda la mentoniera per permettere un buon controllo di movimento dell’asta telescopica”. Particolarmente innovativa anche la componentistica, in grado di ridurre al minimo gli sforzi.