Rivoli, la polizia contro gli spostamenti "irregolari" e gli assembramenti: rilevate una ventina di violazioni

Dalla scorsa settimana la Polizia Locale di Rivoli ha intensificato i controlli per la verifica del rispetto dei divieti di spostamento e assembramento previsti nella "zona rossa".

Nel corso dell'attività sono state identificate circa 200 persone e contestate una ventina di violazioni del divieto di spostamento e di assembramento, quasi tutte all’interno di aree verdi.

"In queste prime settimane di chiusura più stringente abbiamo rilevato un rispetto diffuso da parte della popolazione rivolese del divieto di circolazione dopo le ore 22.00, ma anche una attenta applicazione, salvo qualche caso isolato, delle limitazioni all’apertura dei negozi, dei pubblici esercizi e delle presenze nei mercati rionali", dichiara il Comandante Marco Lauria.

“Oggi stiamo concentrando maggiormente la nostra attenzione su piazze, parchi, giardini e luoghi di aggregazione all’aperto per evitare il ritrovo al pomeriggio e alla sera".

"Confido nel senso di responsabilità dei cittadini che hanno dimostrato nella generalità di rispettare le indicazioni del dpcm", afferma il Sindaco Andrea Tragaioli, "ma ritengo anche opportuno in queste settimane intensificare i controlli per far diminuire il numero dei positivi e limitare al massimo le possibilità di contagio nei luoghi di assembramento. Ringrazio la Polizia Locale per i puntuali controlli".