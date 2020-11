Le iniziative di Cgil, Cisl e Uil Torino per il 25 novembre

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne e anche quest’anno il sindacato ha deciso di offrire il proprio punto di vista unitario sul tema.

Per Cgil Cisl Uil Torino è una giornata importante non solo perché è giusto ricordare e riaffermare, ma per dare continuità al lavoro quotidiano nei luoghi di lavoro e nel territorio sui temi delle discriminazioni e della violenza di genere.

Per l'occasione la Cgil Torino ha preparato un manifesto unitario insieme a Cisl e Uil (allegato) oltre a un volantino unitario torinese che si affianca a quello Cgil Cisl Uil insieme a Libera, Anpi, Arci.

Le iniziative:

nell'ambito del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino, di cui Cgil Cisl Uil fanno parte, l'installazione e l'inaugurazione di 2 panchine rosse, una per ciascuna sede camerale, nella sala d’attesa di Palazzo Affari e nel cortile di Palazzo Birago di Borgaro;

- mercoledì 25 novembre ore 16.00 un webinar organizzato da CIF e CCIAA Torino sulla sottoscrizione di un protocollo di intesa per il rilancio dell’occupazione femminile sottoscritto dalla Camera di commercio di Torino e dalla Consigliera di parità della Città Metropolitana per sostenere l’imprenditoria femminile, cui parteciperà Elena Petrosino a nome di Cgil Cisl Uil. La partecipazione è gratuita previa iscrizione alla pagina www.to.camcom.it/user/register (allegato programma)

- giovedì 26 novembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00, in diretta Facebook sulla pagina @progettoCarmen (il progetto teatrale unitario intercategoriale donne Cgil Cisl Uil Torino), ci sarà un evento sul tema della violenza di genere cui parteciperanno Valeria Valente, Presidente Commissione Parlamentare sulla violenza di genere, Silvia Lorenzino, avvocata del Centro Antiviolenza Emma Onlus, Cristina Maccari, a nome di Cgil Cisl Uil Torino e le Carmencite, protagoniste del progetto teatrale.

Infine, la Cgil Torino riproporrà sui propri social la campagna di sensibilizzazione lanciata ad aprile, in pieno lockdown, #failatuaparte #riprenditilatuavita, progetto artistico per la prevenzione della violenza di genere promosso da Artemixia Aps, in collaborazione con Associazione Eikòn, Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus, Rete Safe, Centro Studi Pensiero Femminile, CGIL Torino, LEM Aps con il patrocinio di Circoscrizione IV della Città di Torino. Si tratta di tre brevi video, in italiano, arabo, inglese e spagnolo, sul tema della violenza domestica aggravata dall'emergenza coronavirus: in quei mesi, restare a casa non era per tutte la stessa cosa.