Covid: crolla il numero dei nuovi positivi (1.730) in Piemonte, a fronte di un numero costante di tamponi effettuati

Sono 10 le persone positive al Covid morte oggi in Piemonte, mentre il decesso di altre 71 è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato registrato dall'Unità di crisi soltanto in data odierna. Il totale delle vittime aumenta dunque di 81 unità ed è ora di 5.646 persone. Di queste, 5.020 in provincia di Torino.

I GUARITI

Rispetto a ieri, è invece aumentato di 1.738 persone il numero dei guariti dalla malattia, che dall'inizio della pandemia in Piemonte sono dunque 68.736, di cui 39.311 nel Torinese.

I CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte da inizio pandemia aumentano di altre 1.730 persone, portando il totale a 151.305 (di cui 81.759 a Torino e provincia). I nuovi casi, per il 35% asintomatici, sono così ripartiti: 475 screening, 680 contatti di caso, 593 con indagine in corso. Per ambito: 162 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 100 scolastico, 1.468 popolazione generale.

I RICOVERI

I ricoverati in terapia intensiva sono ora 399 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.112 (-20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.412. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.432.221 (+13.529 rispetto a ieri), di cui 755.717 risultati negativi.