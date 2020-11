Certificazioni anagrafiche: via libera al rilascio anche da parte di tabaccherie, centri di assistenza fiscale, Aci e istituti bancari

Via libera dalla giunta al testo di “convenzione quadro” per consentire il rilascio delle certificazioni anagrafiche anche da parte di tabaccherie, centri di assistenza fiscale, Aci e istituti bancari. L'obiettivo è facilitare per i cittadini l’accesso ai servizi anagrafici, moltiplicando i punti dove è possibile chiedere e ottenere certificati.

Per realizzarlo la Giunta comunale ha approvato questa mattina un testo di “convenzione quadro per l’emissione di certificati on line da parte di terzi” che, già a partire dalle prossime settimane, potrà consentire di aggiungere altre realtà ai soggetti che hanno già sottoscritto convenzioni con la Città di Torino e offrono questo servizio a clienti e propri dipendenti, come Poste Italiane, gli ordini professionale di avvocati, notai e dottori commercialisti, le edicole, il Politecnico e l’Università degli Studi, l’azienda Robe di Kappa e il gruppo FCA.