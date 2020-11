Risolvere il problema dell'umidità di risalita: le soluzioni

Quando si ha a che fare con una casa umida si deve immediatamente correre ai ripari. L’umidità di risalita colpisce moltissime abitazioni e, a lungo andare, può portare con sé dei danni strutturali di non poco conto.

Cosa si deve fare e quali sono le soluzioni da prendere in considerazione? Il problema dell’umidità di risalita va risolto nel minor tempo possibile dalla sua comparsa e nel migliore dei modi.

Umidità di risalita: cause e rimedi

Risanare l’ambiente in cui si vive è molto importante. Bisogna sempre avere la certezza di vivere in una casa sana e senza problemi di umidità.

Se si notano delle macchie sui muri, che partono dal terreno e risalgono, talvolta anche più di un metro, si deve correre ai ripari. Questo perché l’umidità, che si propaga sfruttando la porosità dei muri,contiene dei sali che si possono espandere andando a danneggiare la struttura stessa del muro.

Ci si può accorgere del problema anche semplicemente osservando i muri. Se si vedono macchie di muffa o crepe nell’intonaco si deve immediatamente fare qualcosa, perché il rischio di crollo non è remoto. Non solo. C’è anche un tangibile rischio per la salute causato da germi e agenti patogeni.

Inoltre, si deve sempre ricordare che una casa umida è difficile da riscaldare e, pertanto, si vanno ad aumentare i consumi e i costi per il riscaldamento. Si tratta di due aspetti da non sottovalutare.

Le cause dell’umidità di risalita sono varie. La causa principale è la presenza di acqua nel sottosuolo, alla quale si aggiungono anche delle cause come il freddo. Tuttavia, conosciute le cause si deve conoscere anche il rimedio.

Questo permetterà di vivere nuovamente in un ambiente pulito e salubre, non pericoloso per la propria salute e per quella di tutta la famiglia. Un vantaggio sancito anche dal rilascio di una apposita garanzia, che il gruppo rilascia per attestare il lavoro svolto e i risultati ottenuti.