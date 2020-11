Torino, maxi-installazione artistica per i 50anni dalla morte di Yukio Mishima

Una monumentale installazione artistica capace di racchiudere in sé la vita, l'opera e la morte di uno dei più grandi artisti giapponesi del secolo scorso.



In relazione al 50esimo anniversario della scomparsa di Yukio Mishima, nome d'arte di Kimitake Hiraoka (Tokyo, 14 gennaio 1925 - Tokyo, 25 novembre 1970) verrà realizzata a Torino, presso l'area di ex strippaggio di Parco Dora, un'opera dell'artista torinese Angelo Barile.



L'iniziativa, fortemente voluta e pensata dall'Associazione Fiori di Ciliegio, vede protagonisti anche il Circolo dei Lettori, Il Salone del Libro, l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e l'Assessorato alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte.



In occasione di Vita Nova, l’iniziativa del Salone del Libro in programma dal 4 all’8 dicembre, il video della realizzazione dell'opera verrà trasmesso sui canali digitali del Salone.



“Mishima è un artista unico ed eccezionale, le sua capacità di giocare con i contrasti dell’animo umano esercita un fascino unico perché, solleticando la nostra curiosità occidentale, ci ricorda quanto la sensibilità giapponese a cui appartiene sia così distante dalla nostra da essere difficilmente comprensibile, lanciandoci in una sfida continua.” Davide D’Agostino presidente Associazione Fiori di Ciliegio



“La Fondazione Circolo dei Lettori accoglie con gioia questa iniziativa nella memoria di un autore e un artista capace come pochi altri di conciliare tradizione e novità, di essere al tempo stesso un ponte fra passato e presente e un rivoluzionario radicale. Speriamo di poter presto accogliere nella nostra sede un incontro di voci e volti dedicato a Yukio Mishima", dice Elena Loewenthal, direttore del Circolo dei Lettori di Torino.

"Come tutti i grandi scrittori, Yukio Mishima è un concentrato di fascino e complessità, capace di incarnare l'irrisolta bellezza (e l'irrisolta tragedia) del Novecento come pochi. Il Salone Internazionale del Libro di Torino, attraverso questa iniziativa, è felice contribuire a esplorare ulteriormente le tante sfaccettature di un artista così importante", aggiunge Nicola Lagioia, Direttore editoriale del Salone internazionale del Libro di Torino



“La difficoltà di esprimere un giudizio complessivo per una personalità così complessa, fascinosa ma scomoda e contraddittoria come quella di Yukio Mishima è davvero lacerante. Patriottismo, senso della Tradizione e dell'onore nazionale, spiritualità fuori dall'ordinario e gusto estetico e letterario ne fanno un esempio folgorante di ambivalenze e di ossimori esistenziali. La sua importanza storica e narrativa ne fanno una personalità unica nel pensiero, nelle convinzioni filosofiche e nell'acutezza di stile delle opere letterarie: è pertanto cosa encomiabile, con questa iniziativa potersi stupire, ancora una volta, del messaggio eterno e della sua spiritualità difficile, straordinaria ed anticonformista”, afferma l'Assessore alla Cultura Regione Piemonte Vittoria Poggio.



"Il Piemonte è orgogliosamente la prima Regione italiana ad onorare con un'installazione artistica il gesto estremo di Mishima, che consacrò per sempre la sublime tensione spirituale presente in tutta la sua opera letteraria, confermandolo agli occhi del Giappone e del mondo come l'ultimo samurai nella modernità. Grazie al Circolo dei Lettori e al Salone del Libro per celebrare questo importante anniversario", conclude l'Assessore alla Cooperazione Internazionale Regione Piemonte Maurizio Marrone.