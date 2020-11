Erasmus +, un’Europa di opportunità: Nichelino a fianco di studenti e volontariato

La crisi sanitaria legata al coronavirus ha limitato le opportunità di mobilità per i giovani all’estero, ma parlando di giovani e di Europa non ci si è affatto fermati. Ed allora il Comune di Nichelino decide di far preparare al meglio gli studenti, in attesa che possano ricominciare di nuovo a viaggiare grazie all'Erasmus (e non solo), organizzando due webinar.

“Anche se in questo momento non si può viaggiare materialmente, è importante che i giovani continuino a conoscere l’Europa e le possibilità legate alla Comunità europea. Questi due webinar sono un’opportunità da non lasciarsi scappare”, spiegano il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola. Informagiovani Nichelino promuove, in collaborazione con Associazione Culturale Eufemia APS, due importanti occasioni informative online.

La prima è YOUTH GOALS! Mercoledì 2 dicembre, dalle 15 alle 16.30. Un webinar interattivo sugli obiettivi europei per i giovani, o Youth Goals , e le possibilità di implementazione della strategia Europea per i giovani 2030. L’occasione per scoprire insieme cosa sono gli Youth Goals, emersi durante l’ultimo round di dialogo strutturato tra i giovani e l’Europa, la strategia e le priorità 2030 formulate da UE, Consiglio d’Europa e dalla presente/futura Conference on the Future of Europe. Si valuteranno le possibilità di implementazione a livello locale della strategia Europea per i giovani, tradotta nelle tre parole chiave Engage, Connect, Empower. Ospite: Gianluca Rossino, Youth delegate presso il Consiglio d’Europa e collaboratore di Associazione Eufemia. Iscrizione obbligatori compilando la scheda all’indirizzo https://forms.gle/SnruSa4xzDFY5nMJ9 entro le ore 12 del 2 dicembre 2020

La seconda opportunità si intitola ERASMUS+, ESC, E… Mercoledì 9 dicembre, dalle 15 alle 16.30. ​Un webinar interattivo sulle opportunità di mobilità e formazione per i giovani in Europa . L’occasione per scoprire quali sono le attività promosse dai programmi di finanziamento erogati dalla Commissione Europea ESC ed Erasmus+. Un focus particolare sulle esperienze di volontariato, scambi giovanili e formazione per operatori giovanili all’estero e sui progetti solidarietà locale (nella loro funzione di strumenti a disposizione di gruppi informali di giovani che vogliano sviluppare un’idea con impatto locale sul territorio). Ospiti: Ana e Kevin, volontari internazionali in servizio presso Associazione Eufemia.

Iscrizione obbligatori compilando la scheda all’indirizzo https://forms.gle/1Lfe2whFiXZgBhJz9 entro le ore 12 del 9 dicembre. Agli iscritti sarà inviato all’indirizzo email fornito il link per accedere al webinar online.