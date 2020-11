L'attacco del Pd: "Nei 13 miliardi di euro presentati dalla Giuta Cirio per il Recovery Fund non uno sull'equità di genere"

"Nel giorno in cui si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne e si riflette sul ruolo della donna nella società, ci duole far notare che, nei 13 miliardi di progetti presentati dalla Giunta Cirio al Governo per il Recovery Fund, non ce n’è neanche uno sull’equità di genere, nonostante sia uno degli assi portanti indicati dall’Europa per l’ingente piano di investimenti che sarà attuato a partire dal 2021", sottolineano Raffaele Gallo (capogruppo Pd in Regione Piemonte) e

Monica Canalis (vice segretaria Pd Piemonte e consigliera regionale).

"Cirio e compagni nel primo anno di mandato hanno dato pochissima attenzione a temi come l’occupazione femminile, la parità retributiva, la medicina di genere, il sostegno ai centri anti violenza e l’aumento dei servizi e degli strumenti normativi per la conciliazione tra vita e lavoro. Servirebbero invece progetti mirati per evitare che l’emorragia di posti di lavoro femminili dilaghi con il concorso della crisi economica, che colpisce più le donne degli uomini".

"Un Piemonte più giusto e moderno richiede assessori al lavoro, alla sanità e alle politiche sociali più attenti alle donne e ai loro bisogni. Sostenere le donne è indispensabile per lo sviluppo culturale ed economico della nostra Regione, ed è importante ribadirlo in una giornata come questa, affinché il ricordo dei troppi lutti ci sproni ad una maggior vicinanza", concludono i due esponenti dem.