Manutenzione dei pavimenti in pietra nel salotto di Torino: tutto pronto entro Natale (VIDEO)

Saranno completati entro la settimana che precede il Natale i lavori per la sistemazione della pavimentazione nella parte centrale di piazza Castello, nei pressi delle fontane auliche. Il cantiere, che prevede la sostituzione di alcune lastre di Luserna, non interferirà con le manifestazioni natalizie come l’Albero di Natale e il Calendario dell’Avvento, in programma principalmente nella vicina piazza San Carlo.

Gli interventi sulle pavimentazioni lapidee, che per gran parte si trovano nel centro cittadino, rientrano nel piano di manutenzione straordinaria del suolo pubblico al quale la Città di Torino destina annualmente una parte delle risorse, gestite e coordinate dal Servizio Suolo e Parcheggi.

Dopo la conclusione delle festività, in gennaio, il cronoprogramma dei lavori prevede la prosecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione su una porzione più ampia della piazza, sul lato di via Pietro Micca, nei pressi dell’area taxi.

I cantieri per la manutenzione delle pavimentazioni lapidee proseguiranno nel 2021 con gli interventi per la sistemazione dei tratti deteriorati in via Cesare Battisti, piazza Carignano, piazza Carlo Alberto, via Amendola, anticipando lavori già programmati, anche alla luce dei danneggiamenti causati da alcuni recenti atti di vandalismo.