Mais e Rosso Indelebile sulle tracce della parità contro la violenza di genere

Nella settimana in cui ricorre la giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, le associazioni Mais Ong e Artemixia in collaborazione con E.m.m.a. Onlus e Iroko, con il sostegno e il patrocinio di Circoscrizione 6 e con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di di Torino , organizzano per 29 novembre una diretta streaming, a partire dalle 17.00 , presso il Centro interculturale della città di Torino, in corso Taranto 160, sul tema della sensibilizzazione verso la violenza di genere.

“Durante il lock down in Italia è aumentato il numero delle richieste d’aiuto esponenzialmente – dichiara Stefania Di Campli, direttrice Ong MAIS-, fino ad arrivare a circa 128 al giorno ed aggravando quel dato che ci dice che in Italia una donna su tre è vittima di violenza. Mais, che da sempre si batte per l’uguaglianza economica e sociale nel mondo, contro ogni discriminazione e per il rispetto dei diritti umani non può che cogliere questa giornata come un’ennesima opportunità per ribadire che tutti gli atti che provocano sofferenze di diverso tipo verso le donne violano i diritti umani. La violenza contro le donne è la manifestazione estrema della disuguaglianza, è una violazione dei diritti umani: il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità delle donne e per questi motivi costituisce un ostacolo per lo sviluppo di una società democratica”.