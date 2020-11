Ippodromo di Vinovo, domani la selezione per il Palio dei Proprietari

Ultimo appuntamento del mese con il trotto a Vinovo. In attesa di capire se con il prossimo Dpcm arriverà un'apertura, seppure parziale degli impianti sportivi, ancora otto corse e ancora porte chiuse. Al centro del programma, al via dalle 13.35, la Selezione Piemonte-Lombardia-Liguria- Valle D’Aosta per il Palio Dei Proprietari, corsa aperta ai cavalli di quattro anni ed oltre. Alla finale andranno i primi due arrivati di ogni qualificazione.

Dodici al via disposti su due nastri ai 2.060 e 2.080 metri. In mezzo al gruppo segnaliamo Solista D’Esi, che il Team di Gocciadoro affida a Roberto Andreghetti, Urora con Edoardo Loccisano e Vistamar con Andrea Guzzinati. In prima fila invece Senator Roc, con Massimiliano Castaldo, che potrebbe tentare la fuga. Tutto da vedere anche il Premio Vermont per 3 anni, con Brivido Roc insieme a Santo Mollo che ha i favori del pronostico. A Vinovo poi si tornerà a correre sabato 5 dicembre e per tutti i sabati del mese fino al 26.