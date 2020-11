Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di 5T Srl, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Il nuovo Presidente della società, nominato all’unanimità, è Enzo Amich, 43 anni, Capo Gabinetto della Città di Casale Monferrato, indicato dal Presidente Cirio come espressione della Regione Piemonte.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione vede come consiglieri altresì l’Avv. Barbara Musti (Comune di Torino) ed il Dott. Fabio Figus (Città Metropolitana di Torino).

5T Srl è una società in-house a totale partecipazione pubblica che opera per conto dei suoi Soci: Città di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. La società si occupa di Intelligent Transport Systems (ITS), con l’obiettivo di migliorare la mobilità individuale e collettiva e, in oltre 25 anni di attività, ha progettato, realizzato e attualmente gestisce sistemi e servizi per la mobilità a Torino e in Piemonte.

“Grazie al Presidente Cirio per avermi indicato nel CDA e ai colleghi per avermi eletto Presidente” commenta il neo Presidente Amich “Come rappresentante della Regione Piemonte, il mio ruolo sarà quello di rafforzare il sistema nella città metropolitana e di esportare le buone pratiche del modello 5T anche alle altre realtà del territorio”.