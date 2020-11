Era in pensione, ma ancora attivo nel mercato della droga: arrestato un 67enne di Rivarolo Canavese [VIDEO]

Era in pensione, ma aveva deciso di mantenersi "in attività", anche se per farlo ha scelto l'attività sbaglata. Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai carabinieri a Rivarolo Canavese con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.



Non un'attività saltuaria, anzi: in casa aveva allestito un piccolo market della droga nel proprio appartamento. I militari lo hanno scoperto dopo aver notato un viavai di persone dalla sua casa e sono intervenuti con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Cinofili di Volpiano.

Una volta nell’abitazione, anche grazie al fiuto del cane, i carabinieri hanno rinvenuto nel bagno un sacchetto contenente 50 grammi di cocaina, 5 dosi già confezionate e pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.