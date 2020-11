Vendi la tua auto usata a Torino in un Click: arriva Il Valutatore

Da oggi, i servizi dell’azienda “Il Valutatore” arrivano anche a Torino e dintorni, presso “Autofficina Grilli” in via Monginevro 126, c.so Regina Margherita 276/D e ad Alpignano in via Bellagarda 5 bis.

Il nostro partner apre i battenti negli anni ’70, diventando nel tempo un punto di riferimento per il quartiere e non solo, il suo punto di forza è sicuramente la capillarità del servizio erogato in tutta la città e la provincia. Le sue tre Sedi, infatti, collaborano tra loro per esaudire ogni richiesta del cliente.

Evitare le truffe nella vendita auto online

Chi almeno una volta nella vita non ha mai pensato di vendere la propria auto online per risparmiare sui costi di mediazione, liberarsi del proprio vecchio mezzo e finalmente pensare alla nuova auto? I grandi entusiasmi iniziali spesso si scontrano però con paure e timori tipici della vendita sui canali digitali: come evitare le truffe?

Purtroppo le truffe online sono ancora molto diffuse e quando parliamo di importi importanti come quelli di un’automobile, i dubbi sono più che leciti. Per evitare di incorre in spiacevoli problemi, ci sono alcune accortezze da mettere in atto oppure, per tagliare la testa al toro, meglio rivolgersi a servizi online affidabili e veloci come Il Valutatore.

3 trucchi per la tua sicurezza

Attenzione e precauzione sono le regole che dovrebbero guidare ogni compravendita, soprattutto nel caso questa avvenga tra privati, ovvero senza la garanzia di un mediatore o concessionario.

Ci sono 3 trucchi da mettere in atto affinché la vendita online del mezzo non riservi brutte sorprese. Innanzitutto fare una breve ricerca di chi vi contatta perché interessato all’automobile. Se si tratta di un truffatore poco attento, forse il suo nome e cognome compare in forum e siti specializzati, già segnalato per condotte poco etiche.

Un secondo trucco risiede nel fare molte domande al potenziale acquirente ma soprattutto ascoltare con attenzione i suoi dubbi e quesiti. Spesso insistendo un poco, si può scoprire velocemente se una persona mente o meno.

Un terzo consiglio è relativo al pagamento, specialmente per quanto riguarda l’assegno bancario circolare. Nonostante sia uno dei metodi più sicuri in quanto viene emesso solo quando sul conto d’origine sono effettivamente presenti i soldi, spesso i malviventi riescono a contraffarlo alla perfezione. Come evitare questa truffa? Chiamando la propria banca prima di concludere la vendita: rapidamente essa riuscirà a confermare se l’assegno sia valido o meno.

Perché scegliere un servizio online

Se invece si vogliono evitare ansie e soprattutto truffe, una soluzione arriva da Il Valutatore, la prima azienda in Italia che effettua valutazioni online di auto usate. Oggi conta 5 sedi su territorio nazionale che consentono di offrire un attento servizio di customer care, grazie al metodo innovativo utilizzato, l’azienda è in grado di valutare l’auto in modo ottimale e pagare in maniera rapida e diretta. Non solo: lo staff si occupa anche del passaggio di proprietà, sollevando il venditore dagli oneri burocratici.

Una soluzione pratica, veloce e affidabile per chi vuole vendere la propria automobile in tutta sicurezza.