"Gli sguardi sul MOI": noir e foto giornalismo raccontano la più grande occupazione d'Europa

L'obiettivo de 'Gli sguardi sul MOI' è permettere ai torinesi di guardare a quell'occupazione andando oltre le porte d'ingresso delle palazzine. Oltre al libro vi sarà un'esposizione fotografica di nove foto giornalisti torinesi che hanno messo a disposizione il proprio punto di vista per raccontare attraverso i loro scatti le storie di chi in quelle palazzine ha visto un rifugio e ha cercato una speranza. All'esposizione hanno partecipato con le loro fotografie Michele d'Ottavio, Max Ferrero, Mauro Ujetto, Alberto Giachino, Stefano Guidi, Giulio Lapone, Paolo Siccardi, Daniele Solavaggione. Inoltre vi sarà una selezione di fotografie di Dario Nazzaro, foto giornalista torinese mancato all'inizio del 2020.

"Utilizzo il noir per raccontare una certa Torino", spiega Gioele Urso, "In questo libro si parla di sfruttamento della prostituzione e giochi di potere. La narrativa per me è un modo per fare luce sulle situazioni che giorno dopo giorno cerchiamo di ignorare". Tra queste c'è anche il MOI che nel libro assume un ruolo importante: "Noi abbiamo guardato alle palazzine occupate dell'ex villaggio olimpico fino alla porta d'ingresso, ma raramente abbiamo voluto varcare quella soglia. Per superare i nostri pregiudizi dobbiamo sforzarci di conoscere le persone oltre i muri di confine", conclude Gioele Urso.