Assolto dall'accusa di furto in appartamento, "Volevo solo vedere la vecchia casa di mia mamma"

Nessuna intenzione di rubare in casa, piuttosto la volontà e la curiosità di vedere la vecchia casa dove abitava la madre, peraltro all'interno di un edificio abbandonato da molti anni.

Per questo è stato assolto un uomo di 42 anni che lo scorso agosto era stato sorpreso mentre armeggiava presso un portone di un'abitazione di via Principi d'Acaja.

L'imputato, davanti al giudice, ha ricordato come quella fosse la casa in cui era cresciuta da bambina la madre adottiva (portando anche una fotografia in cui si vedeva la donna, in tenera età). A farlo arrestare era stato un residente della zona e l'uomo era stato sorpreso in possesso di attrezzi per forzare la porta. Ma la sentenza è stata di assoluzione perché "il fatto non sussiste".