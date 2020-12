In piazza San Carlo è già Natale, con l'albero illuminato e il Calendario dell'Avvento [FOTO]

Saranno festività di certo anomale, sottotono e meno briose, ma a Torino, fino al 25 dicembre e anche oltre, non mancheranno i simboli della tradizione natalizia. Sarà ufficialmente illuminato questa sera, in piazza San Carlo, "Gold & Silver", elegante albero color oro e argento, alto 22,5 metri per un diametro di 10, annoverato nel 2019 dalla rivista Vanity Fair tra gli alberi di Natale più belli al mondo.

La struttura, di acciaio e ferro, pesa 5300 chilogrammi; 12 metri cubi di legno d'abete sono stati usati per i 150 elementi luminosi che lo compongono. Piccoli rosoni, il cui disegno è ispirato al ricamo chantilly, si alternano tra le sezioni del cono illuminati da oltre 27.000 lampadine LED di colore bianco caldo e freddo. Installazione e sponsorizzazione tecnica sono a cura di Iren e Mariano Light Srl.

Sempre in piazza San Carlo, verranno aperte dai vigili del fuoco le prime due caselle del fiabesco e colorato Calendario dell'Avvento, nato dalla fantasia di Emanuele Luzzati e realizzato grazie al lavoro del Teatro Regio di Torino sulla base dei disegni di Lastrego&Testa.

Da questa sera, inoltre, risplendono di luci natalizie anche la Mole Antonelliana e alcuni alberi dei giardini Lamarmora e di piazza Maria Teresa.