E-distribuzione: lezione con gli studenti del Politecnico per Ingegneria elettrica industriale

Formazione, innovazione tecnologica e sicurezza: con questi obiettivi E-Distribuzione - la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione - ha aperto virtualmente le porte della Cabina primaria di Candiolo agli studenti del 5° anno di Ingegneria Elettrica Industriale del Politecnico di Torino, organizzando un incontro di formazione virtuale in tutta sicurezza.

Gli studenti del corso di laurea in “Sistemi per l’Energia Elettrica”, accompagnati dal professor Chicco Gianfranco, si sono collegati con Valentino Ortu, responsabile Progettazione Lavori E-Distribuzione dell’Area Nord Ovest, che, con i colleghi di E-Distribuzione Paolo Demartini e Pierangelo Tuninetti, ha introdotto l’incontro offrendo una panoramica sull’organizzazione territoriale e la gestione della rete elettrica in Piemonte. Con l’ausilio di un video registrato all’interno della cabina primaria di Candiolo, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare virtualmente l’impianto e hanno potuto soddisfare la loro curiosità sulla struttura e sulle attività che E-Distribuzione svolge.