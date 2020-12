Distanza sociale e un cliente per volta: ma l'attività è lo spaccio di droga, arrestato un pusher di Nichelino

Faceva rispettare puntigliosamente le distanze, faceva entrare un cliente per volta. Ma questo non gli ha evitato le manette ai polsi. Il 39enne di Nichelino arrestato dai carabinieri, infatti, faceva della droga il suo prodotto in vetrina.

E nonostante l'accortezza di tenere a distanza le persone per evitare assembramenti (e quindi sospetti e controlli, più che rischi alla salute pubblica), le forze dell'ordine sono arrivate a lui con un blitz.

I militari hanno aspettato sotto casa del pusher che uscissero due clienti, in due momenti differenti per non insospettire lo spacciatore. Nelle tasche dei due uomini hanno trovato una dose di hashish a testa. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione in casa e hanno trovato 70 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per confezionare le dosi.



Il pusher è stato dunque arrestato e i clienti, due italiani di 66 e 41 anni, entrambi di Torino, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.