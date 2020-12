Universitari in piazza Castello: "Finiremo fuori corso a causa della pandemia" [FOTO e VIDEO]

"L’università è stata cancellata dall’agenda politica del Paese - denunciano -. La tassazione universitaria, ormai uno scoglio insormontabile per studenti e rispettive famiglie colpite dalla crisi, stanno obbligando tanti a alla rinuncia agli studi. Tantissimi di noi lo stanno già facendo o lo hanno già fatto, altri rischiano di diventare fuori corso e, conseguentemente, di dover pagare penalità economiche aggiuntive. Per non parlare di chi quest’anno, in assenza di un reddito, non si è mai potuto iscrivere".

"Il diritto allo studio non è tale - proseguono - se non garantisce l’accessibilità di tutti i servizi necessari a ogni studente per la sua istruzione: la possibilità di prendere domicilio nei pressi del proprio ateneo, il welfare studentesco come le borse di studio, la disponibilità di spazi adibiti allo studio e alla consultazione di materiali come le biblioteche".