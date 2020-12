Dall'8 dicembre Bardonecchia diventa il paese dei cento presepi

Da martedì 8 dicembre 2020 a domenica 31 gennaio 2021 si accendono nuovamente le luci sui più di cento presepi illuminati allestiti a Bardonecchia, nel Borgo Vecchio e in via Medail e nei borghi alpini Rochemolles, Millaures, Les Arnauds, Melezet e Le Gleise.

Piccoli gioielli di varie dimensioni, tutti da scoprire, ammirare ed immortalare, allestiti lungo le vie, i vicoli, nelle piazze, nelle cappelle, di fianco alle fontane, dietro le finestre, le vetrine e sui balconi, in un contesto montano unico, da sempre molto apprezzati in particolare dai più giovani e dai bambini.

“Consapevoli della circostanza particolarmente dolorosa che stiamo vivendo - dice Carola Scanavino, Consigliere comunale alla Programmazione Attività in ambito turistico e agli Eventi culturali - ci siamo adoperati per mantenere comunque viva la tradizione dei presepi, che consolida lo spirito natalizio e il senso di comunità, mai come quest'anno così importanti per mantenere la bussola in un momento tanto difficile.

Un'imperdibile opportunità per calarsi in un’atmosfera alpina e scoprire il territorio, dal centro alle sue borgate, di cui dobbiamo ringraziare tutte le famiglie e le attività che hanno partecipato con immutato entusiasmo”.

Per facilitare la localizzazione dei presepi è stata elaborata una mappa dettagliata scaricabile da venerdì 4 dal sito www.bardonecchia.it, distribuita gratuitamente da lunedì 7 all’Ufficio del Turismo di Piazza Alcide De Gasperi, 1/a, che riapre al pubblico per la stagione invernale.

La mappa viene realizzata ogni anno dall'arch. Rachele Vicario con una copertina sempre nuova a cura di Alessandro Vicario.