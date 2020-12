I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ivrea sono intervenuti questa mattina ad Albiano per soccorre un gatto caduto in una canna fumaria.

Il micio era sul fondo del lungo condotto in una posizione inaccessibile, ma con l'uso di tecniche ed attrezzature usar (Urban Search And Rescue) è stato possibile individuare l'animale e creare un varco nel muro per liberarlo.