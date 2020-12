Alpignano, tamponi rapidi al palazzetto dello sport, firmato il protocollo d'intesa

Il Comune di Alpignano, grazie alle attività messe in campo dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) attraverso il lavoro silenzioso dei volontari, prosegue nella lotta al Covid-19 monitorando e fronteggiando l'evoluzione epidemiologica e i suoi possibili effetti sociali nel nostro Comune.

Il Sindaco del Comune di Alpignano, Steven Giuseppe Palmieri, ha firmato il protocollo d'intesa con A.s.so Farm Piemonte e Valle d'Aosta e con Federfarma Torino per l'esecuzione di tamponi rapidi a favore dei cittadini alpignanesi.

Il Comune metterà a disposizione gratuitamente delle farmacie il palazzetto dello sport di via Migliarone 26, per l'esecuzione dei tamponi rapidi, per quattro giorni alla settimana.

I cittadini potranno prenotare presso le farmacie che hanno aderito al progetto:

Farmacia ZAMPARO - Via Mazzini 92

Farmacia STELLA s.r.l.- Via Mazzini 25

Farmacia FUTURA s.n.c. - Via Val della Torre 135

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - F. 05 - Via Cavour 34/e/f

Il servizio sarà offerto ai cittadini al prezzo fisso e invariabile di 30 euro per ciascun test.