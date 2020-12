Attualità |

Prova di forza della Reale Mutua Basket Torino: travolta Piacenza al Pala Gianni Asti

I gialloblù dominano la prima tra le mura amiche e portano a casa il secondo risultato utile consecutivo

Un pomeriggio perfetto per la Reale Mutua Basket Torino che, nella prima casalinga di campionato, si impone nettamente su Assigeco Piacenza sul risultato di 88-54. Partita, di fatto, già chiusa alla fine del primo tempo, con gli avversari mai veramente in partita, incapaci di rispondere agli assalti di Alibegovic e compagni. È proprio il capitano uno dei migliori in campo, con 16 punti a referto. In doppia cifra anche Pinkins (15), Diop (16) e Jason Clark (12). Primi minuti ufficiali per i giovani Mortarino, Ferro e Origlia, che mette a segno anche i primi due punti. CRONACA Dopo un avvio di partita equilibrato (5-5 dopo i primi 5’), la Reale Mutua cambia passo e grazie ai centri di Campani, Pinkins e Diop chiude il primo quarto con la doppia cifra di vantaggio (20-8). Nella seconda decina Piacenza prova una timida reazione, ma l’imprecisione e le troppe palle perse degli emiliani si scontrano con il meccanismo perfetto messo in campo da Coach Cavina e il primo tempo si conclude sul 46-24. Nella ripresa Torino non ci pensa nemmeno ad allentare la presa e con il 12-0 di parziale chiude virtualmente la partita toccando il +34 (58-24). Dopo aver terminato il terzo quarto 71-41, nell’ultimo periodo la Reale Mutua deve solo controllare il risultato già largamente acquisito. Finale 88-54. Reale Mutua Basket Torino-Assigeco Piacenza 88-54 (20-8, 26-16; 25-17, 17-13)

Torino: Pagani, Ferro, Origlia 2, Pinkins 15, Campani 7, Toscano 9, Diop 16, Cappelletti 8, Alibegovic 16, Clark 12, Penna 3. All. Cavina

Piacenza: Jelic, Perotti, Poggi 2, Cesana 8, Voltolini 2, Massone 4, Carberry 12, Formenti 2, Mcduffie 8, Guariglia 4. Gajic 5, Molinaro 7. All. Salieri

Salvatore Macheda

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.