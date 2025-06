Estate a Traversella fa rima con navetta

Traversella è un piccolo e grazioso borgo di qualche centinaio di abitanti in Val Chiusella, che d'estate attira importanti numeri di turismo slow.

Per agevolare gli spostamenti dei turisti da Traversella alle borgate e alle famose Guje, gole di acqua cristallina, il Comune di Traversella e la Città metropolitana di Torino collaborano ad un progetto di mobilità sostenibile: Il progetto si chiama "TrummusBus" e nasce dall’esigenza di alleggerire il carico viabile della strada provinciale e comunale dal centro abitato di Traversella.

"In particolare quest’anno, a seguito dell’evento alluvionale del mese di aprile scorso che ha notevolmente danneggiato l’ultimo tratto della strada comunale, si rende improcrastinabile limitare quasi totalmente il traffico veicolare sulla strada stessa al fine di offrire un servizio sicuro e a basso impatto sia per il territorio e per i turisti" spiega il sindaco di Traversella Marco Puglisi.

"La Città metropolitana di Torino interviene con un contributo economico che consenta al Comune di attivare ogni sabato e domenica una navetta" aggiunge la consigliera metropolitana delegata al Turismo Sonia Cambursano. La navetta opererà il sabato a partire dal 28 giugno con un pulmino da 16 posti e la domenica con un Bus da 40 posti.

Avrà 3 partenze/ritorni la mattina (il primo ore 9) ed altrettante partenze/ritorni il pomeriggio (ultimo ore 18.10) permettendo così il raggiungimento, in particolare, della Borgata di Fondo e dei numerosi Sentieri Regionali che dalla borgata si diramano, come la GTA. Sabato 28 e domenica 29 giugno la navetta sarà gratuita, poi costerà 3 euro per andata e ritorno, 2 euro per una sola tratta. Il programma culturale dell'estate a Traversella è intenso e sabato 28 giugno alle ore 21 vedrà la presenza in piazza Martiri dell'alpinista Hervè Barmasse, grande narratore delle montagne.

Il programma completo dell'estate a Traversella e gli orari della navetta sono online su www.comune.traversella.to.it e su www.cittametropolitana.torino.it