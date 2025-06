Monteu da Po, aperto il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per famiglie e imprese colpite dall'alluvione

Lo scorso aprile Monteu da Po è stato duramente colpito da una grave alluvione che ha causato danni e disagi diffusi.

“Sin dai primi giorni dell’emergenza l’Amministrazione Comunale ha promosso la costituzione di un Fondo donazioni “Emergenza Alluvione 2025” per offrire un sostegno tangibile ai cittadini e alle attività colpite da questo evento eccezionale - spiega il sindaco Elisa Ghion - Oggi possiamo trasformare questa solidarietà in un primo aiuto concreto, in attesa dei ristori richiesti allo Stato e alla Regione”.

Grazie alle donazioni ricevute, tra cui il contributo di 20.000 euro da Fondazione Specchio dei Tempi, 700 euro dall’Associazione Culturale L’Officina Culturale APS Chivasso, 500 euro dal SPI CGIL, 350 euro dall’Associazione C.A.M. Crea-Attiva/Mente di Cigliano, 300 euro dalla Pro Loco Mangialonga, 250 euro dal Gruppo Alpini Monteu-Lauriano e 250 euro dal Gruppo Alpini Casale Monferrato, insieme ai numerosi cittadini che hanno contribuito direttamente sul conto del Comune o tramite Specchio dei Tempi, il Fondo “Emergenza Alluvione 2025” ha superato la soglia di € 31.000 e rimarrà aperto per le donazioni fino a settembre.

“Il bando comunale per l’erogazione dei primi contributi a fondo perduto è rivolto a proprietari o inquilini di immobili danneggiati, amministratori di condominio per spese sulle parti comuni, titolari di attività economiche e non lucrative colpite dall’alluvione - chiarisce il vicesindaco Graziella Giacomini -. Il contributo potrà coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute per spurgo di fanghi e acque, smaltimento rifiuti e pulizie straordinarie, ripristino di utenze quali fornitura di acqua, energia elettrica, gas metano, riparazioni o sostituzioni di beni danneggiati, altri interventi documentati direttamente legati all’evento”.

Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2025 utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monteu da Po e presso gli uffici comunali.

Devono essere inviate via PEC all’indirizzo protocollo.comune.monteudapo@pec.it, via mail all’indirizzo anagrafe@comune.monteudapo.to.it oppure consegnate personalmente allo sportello anagrafe negli orari di apertura degli uffici.

Il contributo comunale è compatibile con altri ristori pubblici e non preclude la partecipazione a bandi secondo le disposizioni impartite e nei limiti previsti dagli Enti.

Il contributo non è cumulabile con eventuali risarcimenti assicurativi riferiti allo stesso danno.

“Solidarietà che diventa azione, in attesa dei sostegni statali: con il Bando contributi Fondo Donazioni per Solidarietà “Emergenza Alluvione 2025” interveniamo per offrire un aiuto rapido e concreto a chi è stato danneggiato dall’alluvione, con i primi bonifici diretti a famiglie e imprese”, conclude il primo cittadino di Monteu da Po.

Info bando e moduli sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.monteudapo.to.it/bj3Ez