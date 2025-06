Dopo giorni di attesa e una corsa contro il tempo, Mattia Vignolo sta tornando in Italia per essere finalmente operato

Mattia Vignolo in barella all'aeroporto di Lima in attesa di essere imbarcato sul volo della compagnia olandese Klm

Dopo quindici giorni di angoscia, speranze e una straordinaria gara di solidarietà, Mattia Vignolo e sua moglie Emilie Richiardone stanno finalmente facendo ritorno in Italia.

Sono partiti ieri, mercoledì 25 giugno, alle 17 (ora locale) dall’aeroporto di Lima, in Perù; in Italia era mezzanotte.

A ‘bordo’ con loro, oltre ai bagagli e alla fatica di un viaggio complicato, anche il sostegno concreto di 837 persone che, grazie a una raccolta fondi lanciata su GoFundMe hanno permesso questo rientro tanto atteso.

L’obiettivo era di aiutare Mattia Vignolo, 30enne originario di Barge, a tornare in patria dopo un grave infortunio subito durante la luna di miele in Perù.

A lanciare l’iniziativa è stata Eleonora Pertusio, testimone di nozze della coppia, di Pinasca, come la sposa, che ha subito attivato ogni canale possibile per organizzare un volo di rientro.

In 10 giorni, sono stati raccolti 25.800 euro, una cifra raggiunta grazie alla generosità di centinaia di persone toccate dalla storia di questi giovani sposi, entrambi trentenni, che vivono a Bagnolo Piemonte.

Mattia, originario di Barge, si era fratturato la testa del femore e l’acetabolo lo scorso mercoledì 11 giugno, durante un’escursione nel deserto peruviano.

Con lui, sempre accanto, la moglie Emilie.

I due si erano sposati appena quattro giorni prima, sabato 7 giugno, nel Municipio di Barge. Felici ed emozionati, erano partiti per la loro luna di miele il 9 giugno, ignari che il sogno si sarebbe trasformato ben presto in un incubo.

L’incidente è avvenuto solo due giorni dopo l’arrivo.

Da quel momento, la loro testimone di nozze Pertusio assieme ai familiari dei due giovani sposi non si è mai arresa: ha fatto tutto il possibile per riportare Mattia ed Emilie in Italia.

In un primo momento, era stato previsto un volo Air France con un rimborso approvato dall’assicurazione di 54.500 euro. Ma all’ultimo momento, la compagnia ha rifiutato di imbarcare Mattia. È stato necessario cercare un’alternativa e così si è riusciti ad ottenere un rientro ‘barellato’ con la compagnia olandese ‘Klm’, con partenza da Lima, scalo ad Amsterdam ed arrivo previsto stasera a Milano Malpensa.

“Sono stati giorni duri – racconta Pertusio –. Ogni speranza sembrava vana, ogni tentativo che abbiamo provato non funzionava. Ma non ci siamo mai fermati. Grazie al vostro aiuto abbiamo versato altri 8.500 euro per pagare questo biglietto, una cifra che non sarà rimborsata dall’assicurazione. Quest’ultima aveva già approvato, ma naturalmente non versato, un rimborso di 54.500 euro per il volo Air France previsto per domenica scorsa, che alla fine ha rifiutato di imbarcare Mattia. Abbiamo quindi dovuto organizzare il rientro barellato con la compagnia ‘Klm’, anticipando in totale 63 mila euro usando tutti i nostri risparmi e i soldi gentilmente donati sulla piattaforma GoFundMe”.

L’arrivo è previsto stasera, giovedì 26 giugno alle 22,50, all'aeroporto di Milano Malpensa.

Da lì, Mattia sarà trasferito all’ospedale milanese Niguarda per essere sottoposto alle cure urgenti e valutazioni chirurgiche.

Ad accogliere i due sposi ci saranno Eleonora, familiari e amici: un abbraccio collettivo che chiude, almeno per ora, un capitolo doloroso, ma anche profondamente umano.

“È un traguardo che abbiamo raggiunto insieme – conclude Pertusio –. Ogni messaggio, ogni condivisione sui social, ogni donazione ha avuto un peso importante. Grazie, dal profondo del cuore, per la fiducia e la vicinanza che ci avete dimostrato. Grazie a tutti quelli che hanno lottato per raggiungere l'obiettivo: ce l'abbiamo fatta insieme. E Mattia con Emilie tra qualche ora, saranno finalmente in Italia”.