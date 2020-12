Torino ha ricordato le vittime della tragedia Thyssen. Appendino: "Non è stata fatta piena giustizia"

A 13 anni dall'incendio alle acciaiere della Thyssen, che costò la vita a sette operai, la Città di Torino ha dedicato alle vittime un memoriale. La struttura, realizzata nel cimitero Monumentale, è stata simbolicamente inaugurata oggi con una cerimonia alla quale, oltre alle famiglie, hanno preso parte la sindaca Chiara Appendino, l'assessore regionale Andrea Tronzano e l'assessore comunale Marco Giusta.

La sindaca Appendino ha definito la tragedia alla Thyssenkrupp "una delle più terribili stragi della storia di Torino".

"Forza, coraggio e speranza - ha detto la prima cittadina - unite ovviamente a rabbia, dolore e ricerca di giustizia, sono quei sentimenti che ogni giorno dobbiamo far valere per non chiudere nel buio quanto accaduto, per rendere questa vicenda un punto di non ritorno rispetto alla sicurezza sul lavoro, perché non si debbano più contare vittime".

Poi Appendino ha fatto notare che, dopo 13 anni, una "piena e completa giustizia non è stata fatta. Quegli eventi sono come sale su una ferita aperta". Poi, rivolgendosi ai familiari delle vittime, la sindaca di Torino ha aggiunto: "Per anni avete dovuto soffrire ulteriormente per onorare la memoria dei vostri cari. E' anche delle istituzioni la responsabilità che si arrivi a mettere la parola fine, che significa avere la giustizia che meritate".

Pesanti anche le parole usate dall'assessore Marco Giusta: "Gli assassini non hanno scontato ancora a pieno titolo la loro pena. Dico assassini con piena coscienza, perché chi lascia che un delitto accada quando potrebbe e dovrebbe impedirlo altro non è che un assassino".

"Si lasciò che quelle morti avvenissero per puro profitto, per puro sfruttamento di una classe lavoratrice che ha toccato, in questo decennio, nuove offese al proprio diritto alla sicurezza lavorativa", ha concluso Giusta.