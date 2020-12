Restano aperti oltre l'orario consentito: chiusi un kebab e un bar a Torino e Moncalieri

Durante i controlli per il rispetto della normativa anti-Covid, i carabinieri hanno chiuso due esercizi commerciali.

Il primo a Torino, nel quartiere Campidoglio , dove i militari sono intervenuti in un bar aperto alle ore 21 , con all’interno otto avventori che stavano consumando al banco. Il titolare e i clienti sono stati sanzionati, e l’esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni.

A Moncalieri, i carabinieri hanno chiuso per tre giorni una pizzeria kebab aperta oltre l’orario di chiusura, imposto per le ore 22 per le attività di ristorazione con asporto.