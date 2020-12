Dal 10 dicembre stop ai treni tra Italia e Svizzera

Sospeso dal 10 dicembre, "fino a nuovo avviso", il traffico ferroviario internazionale tra Italia e Svizzera. Lo comunica la società elvetica Ffs (Ferrovie Federali Svizzere).

"La misura - informano - è momentaneamente limitata a soli tre giorni in attesa di chiarimenti e indicazioni relativi alla corretta applicazione del Dpcm da parte delle autorità italiane. Il traffico ferroviario in territorio svizzero non subirà riduzioni, ad eccezione della soppressione dei servizi notturni pigiama Tilo già in vigore".

I treni delle Ffs/Tilo circolano quindi fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Sospesa l'offerta dei treni EuroCity tra la Svizzera e l'Italia.

Un problema anche per i lavoratori frontalieri che usano i binari per recarsi al lavoro.