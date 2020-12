Piano comunale di Protezione Civile, per le osservazioni c'è tempo fino al 28 dicembre

Cittadini, associazioni, ordini, collegi professionali ed enti territoriali, fino al 28 dicembre 2020 potranno inviare le proprie osservazioni e considerazioni in merito al nuovo Piano Comunale di Protezione Civile indirizzandole agli Uffici dell'Area Protezione Civile delle Città di Torino.

Il Piano è stato approvato il 24 novembre dalla Giunta Comunale e nelle prossime settimane, a seguito delle considerazioni e dei contributi che saranno raccolti in questa fase di condivisione pubblica, verrà proposto in approvazione al Consiglio Comunale.

Il documento è composto in totale da 38 elaborati, ed è consultabile sul sito web della Città di Torino all'indirizzo www.comune.torino.it/protezionecivile/piano2020.shtml.

Il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile individua gli scenari di rischio cui è soggetto il territorio cittadino e le sue vulnerabilità, definendo nel dettaglio le modalità e le procedure per l'attivazione e l'intervento, in tempo di pace ed in emergenza, di tutte le componenti che fanno parte del Sistema Comunale.

Le modalità previste per la presentazione dei contributi da parte di chiunque ne abbia interesse sono diverse: le osservazioni, sottoscritte con firma digitale, potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata a protezionecivile@cert.comune.torino.it oppure, firmate e scannerizzate, inviate per posta elettronica, unitamente alla copia del documento d’identità della persona che ha firmato, alla mail protezione.civile@comune.torino.it.

Una terza opzione prevede la presentazione delle osservazioni per fax o posta ordinaria, unitamente alla fotocopia del documento d'identità della persona che ha firmato, all'indirizzo: Città di Torino - Divisione, Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Protezione Civile e Gestione Emergenze - Via delle Magnolie, 5 - 10151 Torino - Fax 011 01137750.