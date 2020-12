Sostenibilità, studentessa del Politecnico riceve il Premio Socialis 2020

Record di candidature, più che raddoppiate rispetto al 2019, per il Premio Socialis, il più longevo riconoscimento italiano per tesi di laurea sulla responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile, e podio per Martina Derito, del Corso di Laurea Magistrale in Design Sistemico del Politecnico di Torino, che ha presentato una tesi di economia circolare su un nuovo modello di sviluppo per il reimpiego degli scarti alimentari, dal titolo “Amunì: dal mercato nascono i fiori” (Relatore: Prof. Paolo Tamborrini).

La cerimonia si è svolta in diretta streaming sul canale YouTube di Osservatorio Socialis, collegata a un Talk intitolato “Alla ricerca dell’Energia. Per ripartire”, cui hanno partecipato, tra gli altri, Maria Ludovica Agrò, già Direttore Punto Contatto Nazionale OCSE in Italia; Benedetta Celata, Responsabile Sostenibilità Sogin SpA; Roberto Natale, Responsabile RAI – Responsabilità Sociale; Marisa Parmigiani, Presidente CSR Manager Network; Roberta Perfetti, Sustainability Project Manager TIM; Rosario Valastro, Vice Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana.

“Gli atenei italiani e i giovani della nuova generazione stanno spingendo sulla formazione di professionalità sempre più legate alla sostenibilità – ha spiegato Roberto Orsi, Direttore dell’Osservatorio Socialis e organizzatore del Premio – e lo faranno ancora di più in futuro perché le competenze richieste dal mondo del lavoro post Covid-19 saranno sempre più orientate alla circolarità e alla interconnessione dei saperi, alla formazione continua del capitale umano, all’inclusività, al riuso dei materiali, all’attenzione al clima e alle risorse, ad un’economia che non sia più solo profitto”.

I NUMERI DEL PREMIO SOCIALIS

In 18 anni di Premio Socialis sono pervenute 1013 tesi di laurea da oltre 70 atenei, quest’anno per il 48% del Nord Italia, seguito dal 32% del Centro, dal 19% del Sud e per l’1% delle Isole.



Economia è la facoltà più rappresentata (51% delle tesi candidate nel 2020) insieme a Discipline Umanistiche (26%). Seguono Giurisprudenza (14%), Ingegneria e Altre Discipline (4%). 22 gli enti patrocinanti, 41 le aziende sostenitrici, 107 i vincitori (comprese le menzioni speciali), 400 gli articoli e le citazioni sui media.