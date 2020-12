Giro di vite contro la droga: i carabinieri arrestano tre spacciatori nel giro di 24 ore

Giro di vite dei carabinieri nella lotta contro la droga a Torino e provincia. In particolare, sono tre gli spacciatori finiti in manette nelle ultime 24 ore.

Il primo episodio si è verificato in corso Ferrucci, dove i militari hanno fermato un italiano di 29 anni, residente nel capoluogo piemontese. In tasca nascondeva 20 grammi di droga, tra marijuana e hashish e 550 euro in contanti, ottenuti appunto con l’attività di spaccio.