Furto in azienda: arrestato un 41enne irregolare che aver rubato un pc portatile

Martedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in una ditta di via Reiss Romoli dopo la segnalazione di un furto in atto. Giunti sul posto, a poca distanza dal luogo del furto, i poliziotti hanno fermato un tunisino di 41 anni irregolare sul Territorio Nazionale.

I poliziotti lo hanno trovato in possesso di un computer portatile, nascosto negli indumenti e prelevato all'interno dell'azienda quando si era introdotto all’interno forzando una porta secondaria.

Alla luce dei fatti, lo straniero è stato arrestato per furto aggravato.