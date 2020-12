Operazione "Sorvegliati Speciali": la polizia di Cuneo sgomina banda di delinquenti "trasfertisti" (VIDEO)

Due i modus operandi messi in campo dalla banda, che ha dimostrato atteggiamento spregiudicato e un elevato grado di preparazione e cautela nel portare a termine i colpi: utilizzo di macchine per la maggior parte rubate di grossa cilindrata (che guidavano a grande velocità per evitare i pedinamenti e con dei guanti per non lasciare impronte, e a cui cambiavano la targa almeno cinque o sei volte per ogni attività) e l’utilizzo di diversi cellulari per non farsi rintracciare.